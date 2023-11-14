За пять лет в Москве отреставрировали 78 православных храмов
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние пять лет в Москве построили больше 50 новых храмов. Об этом градоначальник заявил в ходе заседания попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы».
Помимо строительства новых храмов в Москве реставрируют уже возведенные действующие. Так, по словам мэра Москвы, за пять лет отреставрировали 78 храмов. На сегодняшний день в процессе реставрации находятся еще 64 здания.
Собянин назвал новые храмы украшением столичных районов и отметил, что они всегда пользуются спросом у москвичей и гостей Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru