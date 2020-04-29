За поездку по Москве без пропуска рублем накажут владельцев авто

К административной ответственности за езду по Москве без пропуска будут привлекаться собственники транспортных средств, независимо от того, кто находился за рулем. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

«К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств», - говорится в тексте указа.

Власти Москвы дали инструкцию по продлению пропусков для работающих

При этом за реестр транспортных средств, допущенных к передвижению по территории столицы, отвечает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Указывать госномер транспортного средства при получении пропуска в Москве необходимо с 22 апреля.

Ранее власти российской столицы объявили о решении продлить действие оформленных ранее рабочих цифровых пропусков для перемещения на транспорте до 4 мая.

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ФОТО: flickr.com // Вести Детально
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