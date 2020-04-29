За поездку по Москве без пропуска рублем накажут владельцев авто

При этом за реестр транспортных средств, допущенных к передвижению по территории столицы, отвечает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Указывать госномер транспортного средства при получении пропуска в Москве необходимо с 22 апреля.



Ранее власти российской столицы объявили о решении продлить действие оформленных ранее рабочих цифровых пропусков для перемещения на транспорте до 4 мая.

