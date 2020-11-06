Яровая предложила поправки в УК об усилении ответственности за реабилитацию нацизма

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в Госдуму проекты поправок в УК и КоАП в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма в интернете, передает РИА Новости.

Поправками вносится квалифицирующий признак – использование интернета для реабилитации нацизма, юрлиц предлагается наказывать в административном порядке за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Как добавляет Ura.ru, за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны полагается пять лет тюремного срока или штраф в размере 3 млн рублей.

Яровая считает, что национальным приоритетом является защита исторической памяти, на защиту которой и направлен ее законопроект.

Год назад Яровая предложила ввести в школах предмета «Моя Россия». Яровая назвала начало изучения истории в школах с 6 класса «явным опозданием». По ее мнению, в начальных классах школ необходимо ввести предмет «Моя Россия», чтобы дети имели базовые знания о своей родине.

