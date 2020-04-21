Вывоз россиян из Бангкока перенесен на неопределенное время

Рейс по маршруту Бангкок – Иркутск – Екатеринбург, который должен был вывести россиян из Таиланда 22 апреля, перенесен на неопределенное время. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкомсвязь РФ.

Отмечается, что информация о новом рейсе будет предоставлена позднее.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России прекращено с 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за рубежом остаются около 35 тысяч россиян, которые ожидают возвращения на родину.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БангкокТаиланд
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