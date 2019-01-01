Выпускник гимназии в Астрахани сдал ЕГЭ по математике на ноль баллов
Выпускник гимназии из Астрахани Артем Яровой получил за ЕГЭ по математике ноль баллов. Оказалось, что по какой-то причине его работу эксперты не смогли отсканировать и проверить. Директор школы Нина Меланьина рассказала телеканалу «360», что ученик пользовался при сдаче экзамена обыкновенной черной гелевой ручкой. Но в результате отсканировать удалось лишь титульный лист экзаменационной работы, а саму работу – нет.
По словам Меланьиной, выпускнику предложили либо переписать работу, либо ждать, когда ее найдут в рукописном варианте и поверят.
Сам Артем опасается, что такая же ситуация может сложиться с ЕГЭ по русскому языку – ведь на этот экзамен он пришел с той же ручкой.
На сайте change.org появилась петиция, авторы которой призывают перепроверить работу Артема Ярового. На данный момент ее подписали более 87,6 тысяч человек.
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