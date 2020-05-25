Астраханской учительнице вынесли приговор за секс со старшеклассником
Преподаватель городской школы №32 Астрахани приговорена к 2,5 годам заключения условно за половой контакт и развратные действия со старшеклассником. Такое решение вынес Кировский районный суд областного центра, передает ТАСС.
Женщину признали виновной по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а также «Развратные действия». Ей также запрещено 5 лет заниматься преподавательской деятельностью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после доследственной проверки сведений, которые ранее была распространены в средствах массовой информации. Тревогу забила мать 15-летнего девятиклассника. Она рассказала об интимных отношениях сына с 35-летней преподавательницей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru