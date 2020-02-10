Вынесен приговор семи обвиняемым по делу «Сети» о госперевороте

В Пензе огласили приговор по делу террористического сообщества «Сеть». По решению Приволжского окружного военного суда, семеро обвиняемых проведут в местах лишения свободы от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Максимальные сроки наказания — 16 и 18 лет — определены Илье Шакурскому и Дмитрию Пчелинцеву. Их признали виновными в создании террористического подполья и незаконном приобретении оружия. Трое фигурантов дела обвинялись также в покушении на продажу наркотических средств, отмечает RT.

По данным следствия, «Сеть» представляла собой разветвлённую межрегиональную террористическую организацию. Составляющие её ячейки находились в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге, Омске, а также Белоруссии.

Согласно материалам, оглашенным на суде, участники группы левых взглядов намеревались организовать силовую смену государственного строя в России путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Вооруженный мятеж предполагалось приурочить к чемпионату мира по футболу и президентским выборам 2018 года, уточняет Газета.ру.

Один из обвиняемых, Егор Зорин, дал показания против других обвиняемых, и в 2018 году обвинение по делу «Сети» с него сняли. Он получил условный срок за хранение наркотиков. Первым приговорённым стал Игорь Шишкин – он признал свою вину и получил 3,5 года колонии.