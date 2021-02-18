Вузы России не попали в мировой рейтинг университетов по итогам года

Отечественные вузы-участники Проекта повышения конкурентоспособности российских вузов (Проект 5-100) не попали в топ-100 международного рейтинга университетов QS World University Rankings по итогам 2020 года, сообщает Счетная палата (СП) РФ.

Как отметили в ведомстве, ряд университетов из 21 участвующего в программе вуза смогли войти лишь в отдельные предметные рейтинги.

По мнению аудитора СП Дмитрия Зайцева, несмотря на непопадание отечественных учебных заведений в первую сотню международных списков, Проект 5-100 позволил вузам усилить свои позиции. В частности, удельный вес российских научных публикаций, индексируемых сервисом Web of Science, вырос с 17,4 до 33,3% с 2012 года.

По данным рейтинга QS World University Rankings за 2019 год, Московскому государственному университету имени Ломоносова удалось попасть в топ-100 учебных заведений мира. Вуз занял 84 место в списке, сообщает Ura.ru.

Государственный Проект 5-100 направлен на адаптацию вузов РФ к мировым стандартам и их включение их в международную образовательную среду. Основные цели инициативы — повышение престижа российского высшего образования, попадание не менее пяти вузов в топ-100 по версии международных рейтингов Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities.

Кроме того, вузам-участникам проекта необходимо увеличить до 15% число иностранных студентов и до 10% — количество преподавателей-иностранцев, а также повысить индекс цитирования статей российских научных сотрудников, зависящий от качества перевода на английский язык и доли публикаций в соавторстве с учеными из-за рубежа.



