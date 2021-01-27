ВЦИОМ выяснил, на что россияне хотят потратить деньги в 2021 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый четвёртый россиянин (26%) планирует в 2021 году сделать ремонт в квартире или купить новую мебель. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

Каждый пятый опрошенный (20%) заявил, что желает совершить туристическую поездку. Согласно данным ВЦИОМ, в 2020 году потратить на это деньги собирались в два раза меньше россиян (10%).

Кроме того, в текущем году участники опроса намерены приобрести бытовую технику (15%), новый телефон или автомобиль (по 11%). Ещё 12% респондентов планируют оплатить обучение. О планах купить абонемент в фитнес-клуб, дом или квартиру, заявили по 8% россиян. А расстаться с деньгами ради компьютера, ноутбука, планшета или телевизора готовы по 7% опрошенных.



Ранее стало известно, что у 20% россиян есть просрочки по оплате кредитов, налогов, услуг ЖКХ, сообщает RT. При этом у 10% граждан размер долга составляет от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

