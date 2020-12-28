ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что героями 2020 года россияне считают врачей и медицинских сотрудников.

Согласно данным, опубликованным на сайте центра, героем года мог бы стать честный, порядочный и справедливый человек. Об этом заявили 13% респондентов. При этом 9% опрошенных считают, что героем года можно назвать врача или учителя.

Однако часть респондентов назвала среди необходимых герою качеств активность, коммуникабельность, инициативность и целеустремленность (8%). Столько же опрошенных считают, что героем года можно назвать человека храброго, смелого, бесстрашного и сильного характером.

Из вариантов, предложенных ВЦИОМ в качестве кандидатов на звание героя 2020 года, россияне чаще всего выбирали медиков (55%) и спасателей (31%). Кроме того, в первую тройку героев вошли учёные-вирусологи, разработчики вакцины от коронавируса: их выбрали 22% респондентов.

Между тем, антигероями года россияне назвали спекулянтов, искусственно создающих дефицит и повышающих цены на лекарства (44%). Кроме того, жители страны недовольны паникёрами, представляющими ситуацию хуже, чем в действительности (30%).

Также среди антигероев были упомянуты политики, делающие карьеру на критике ограничительных мер (21% опрошенных), ковид-диссиденты (19% респондентов) а также руководители не справившихся с инфекцией регионов (об этом заявили 11% россиян).

