Впервые в ранге премьера. Мишустин посещает Великий Новгород
Председатель правительства Михаил Мишустин приехал в Великий Новгород с первой рабочей поездкой в это должности. Премьер-министр проведёт в областном центре совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Мишустин также проведёт встречу с представителями малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.
Перед этим Михаил Мишустин успел совершить первую заграничную поездку после назначения главой правительства, отмечает RT. Он посетил Казахстан 30 января — 1 февраля, где принял участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза, а также выступил на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».
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