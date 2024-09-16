Володин призвал законодательно урегулировать услуги цифровых подписок

Госдума на этой неделе начнет рассмотрение законопроекта, который призван сделать более прозрачным предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам политика, необходимо урегулировать законодательно предоставление подобных услуг и защитить права граждан.

«Предлагается в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о: сроке действия; размере и периоде платежей; порядке отказа... Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода», — написал Володин в Telegram-канале.

Как отметил спикер Госдумы, такие шаги позволят избежать излишних списаний денег с счетов россиян, пользующихся цифровыми подписками.

Ранее стало известно, что в Думу внесут законопроект о введении платного образования для иностранных граждан в РФ, напоминает Ura.ru.

