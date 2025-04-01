Внук Зюганова объяснил свою госпитализацию плановым обследованием
Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов был планово госпитализирован на обследование. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Зюганова-младшего доставили в больницу из-за проблем с почками.
«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием», — рассказал депутат.
Леонид Зюганов добавил, что уже завтра будет на работе, и поблагодарил за беспокойство.
Ранее народного артиста России Сергея Жилина доставили в больницу в Москве, по словам его директора, музыканту необходимо «подлечиться», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru