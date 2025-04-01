Внук Зюганова объяснил свою госпитализацию плановым обследованием

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов был планово госпитализирован на обследование. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Зюганова-младшего доставили в больницу из-за проблем с почками.

«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием», — рассказал депутат.

Леонид Зюганов добавил, что уже завтра будет на работе, и поблагодарил за беспокойство.

Ранее народного артиста России Сергея Жилина доставили в больницу в Москве, по словам его директора, музыканту необходимо «подлечиться», пишет RT.

