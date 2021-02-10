Власти Москвы рассказали, как горожане сортируют отходы

Заммэра Москвы Петр Бирюков в среду на пресс-конференции в онлайн-формате подвел итоги работы городской программы раздельного сбора отходов, стартовавшей в начале 2020-го года.

По словам Бирюкова, главный результат программы за прошедший год - значительный рост отсортированного вторсырья, пригодного для повторной переработки. По прогнозам, к концу 2020 года объем вторсырья должен был составить 800 тысяч тонн. Но этот показатель был достигнут еще в конце ноября. В целом же за год было выделено более 855,1 тысячи тонн вторсырья – это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Эти цифры показывают рост интереса граждан к раздельному сбору мусора. Кстати, опрос общественного мнения в 2020 году показал, что 70% москвичей начали сортировать отходы.

Бирюков подчеркнул, что главной задачей первого этапа программы было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально легким и удобным, а также не сокращать территории парковок и детских площадок. Именно поэтому выбрали двухконтейнерную систему, где синие контейнеры предназначаются для вторсырья, а серые – для пищевых и загрязненных отходов.

По словам Бирюкова, ситуация с коронавирусом не повлияла на реализацию программы. Не вырос и общий объем образования отходов из-за введения режима самоизоляции или удаленной работы. Кроме того, маски и перчатки не подлежат вторичной обработке, поэтому дополнительные контейнеры для их сбора не требуются. Заммэра подчеркнул, что участие в программе сортировки мусора – добровольный выбор каждого жителя столицы.

Заместитель гендиректора ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова рассказала, что раздельный сбор помогает значительно сократить объем захоронения отходов, потому что при таком способе сбора мусора можно отобрать не менее 40% полезных компонентов против 5% при смешанном.

