Вице-премьер Хуснуллин призвал заселять малоосвоенные территории РФ

России необходимо заселять малоосвоенные территории страны, передает ТАСС слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Как рассказал вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале, жить можно и за Полярным кругом, в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале, главное, чтобы там были созданы условия для комфортной жизни.

«Мы сейчас как раз пересматриваем схему расселения», - сказал он, отвечая на вопрос про неосвоенные территории.

Как сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на это интервью Хуснуллина, есть вероятность, что льготная ипотека в Московском регионе после 1 июля продлена не будет.



