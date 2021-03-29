Вице-премьер Хуснуллин призвал заселять малоосвоенные территории РФ
России необходимо заселять малоосвоенные территории страны, передает ТАСС слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.
Как рассказал вице-премьер в интервью программе «Познер» на Первом канале, жить можно и за Полярным кругом, в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале, главное, чтобы там были созданы условия для комфортной жизни.
«Мы сейчас как раз пересматриваем схему расселения», - сказал он, отвечая на вопрос про неосвоенные территории.
Как сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на это интервью Хуснуллина, есть вероятность, что льготная ипотека в Московском регионе после 1 июля продлена не будет.
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