Вице-мэра Ракова сообщила о массовой единовременной регистрация брака на выставке «Россия»

Массовую церемонию бракосочетания провели ЗАГСы Москвы, на главной уличной площадке на ВДНХ был зарегистрирован одновременно 151 брак. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» открылся Всероссийский свадебный фестиваль.

«Московские ЗАГСы зарегистрировали одновременно 151 пару. 302 обручальных кольца объединили сердца влюбленных под музыкальное сопровождение симфонического оркестра, и 80 столичных ведущих официально зарегистрировали брак и вручили свидетельства», — рассказала Ракова.

В массовой свадебной церемонии на ВДНХ приняли участие пары из 79 субъектов РФ. Мероприятие началось с парада молодоженов от Центральной арки в сопровождении творческих коллективов, открывали его звездные ведущие Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. После регистрации 151 новая семья исполнила первый супружеский танец под выступление Юлианны Карауловой. В качестве свадебного подарка молодожены получили гигантский торт из множества индивидуальных пирожных от кондитера Рената Агзамова. Кроме того, пары и их гости поучаствовали в стилизованном хороводе под гимн Года семьи в исполнении певицы Ирины Дубцовой. Также каждой семье передали огонь от Всероссийского семейного очага.

Свадебный фестиваль будет проходить на выставке «Россия» до 19 мая. Для посетителей подготовили мастер-классы по изготовлению кукол-неразлучников и браслетов-бутоньерок, викторину о свадебных традициях Москвы, выступление молодых артистов проекта «Музыка в метро», которые исполнят композиции о любви. Кроме того, на мероприятии пройдет показ свадебной моды от ведущих столичных дизайнеров свадебных платьев.

В Москве для проведения торжественных церемоний заключения брака доступны свыше 50 площадок, в том числе музеи, станции метро, усадьбы, рестораны. Выбрать подходящее место можно с сервисом «Наша свадьба» на портале mos.ru, подать заявление на регистрацию брака — на портале, на «Госуслугах» или во дворцах бракосочетания.

