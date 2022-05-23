Вице-мэр Ракова сообщила о старте приемной кампании в предпрофессиональные классы московских школ

Приемная кампания в предпрофессиональные медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и ИТ-классы стартует в Москве с 20 мая. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, предпрофессиональное образование востребовано у московских школьников, все больше ребят хотят обучаться по определенному профилю, поэтому власти города расширят возможности для поступления в предпрофклассы.

«Во-первых, в следующем учебном году значительно вырастет число школ с такими классами. Во-вторых, что очень важно, теперь подать заявление в предпрофкласс можно в любую школу, то есть ребенок больше не ограничен выбором только тех направлений, которые есть в его школе. И в-третьих, расширился перечень предметов, результаты по которым могут учитываться при зачислении, это тоже дает больше возможностей для поступления», — рассказала Ракова.

В новом учебном году инженерные классы будут открыты в 222 школах, медицинские — в 136, ИТ-классы — в 125, педагогические — в 112, академические — в 59, медиаклассы — в 155, предпринимательские — в 141. Выпускники девятых классов смогут выбрать для обучения предпрофессиональный класс любой школы города, подать заявления и документы для зачисления можно сразу в несколько школ или предпрофклассов. Чтобы поступить в такой класс, школьникам понадобится также мотивационное письмо, в котором нужно пояснить, ученик хочет обучаться в классе и какие профессиональные цели ставит перед собой.

При приеме будут учитываться учебные успехи ребят: результаты ОГЭ по выбранному профилю, средний балл по итогам промежуточной аттестации 9 класса, итоги независимой диагностики, спортивные и творческие достижения. Кроме того, дополнительным преимуществом станет наличие волонтерской книжки.

Перечень школьных предметов, результаты по которым учитываются при поступлении в предпрофессиональные классы, расширен. Желающие учиться в инженерном классе могут предъявить для конкурса результаты не только по обязательным математике и русскому языку, но также по химии, физике или информатике. При этом для будущих медиков расширены возможности в части результатов ГИА по биологии, химии, физике или обществознанию.

Рейтинг желающих обучаться формируется на основе анализа этих данных, в дальнейшем происходит зачисление. Обезличенный список обучающихся, ранжированный по количеству набранных баллов, опубликуют на сайте школы 25 июня. Приемная кампания в предпрофклассы завершится 5 июля. Родителям направят электронное письмо с информацией о баллах ребенка и результатах приемной кампании. Если школьник продолжит обучение в своей школе, для зачисления необходимо написать заявление на имя директора, если придется перейти в другое учреждение — нужно подать заявление на mos.ru.

