Официальное лето 1 июня в Москве начнется с похолодания, температура после 28-30 градусов жары упадет до 20 градусов, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В конце мая в центре Европейской части России была очень высокая температура, это связано с антициклоном. В Москве было мало облаков, поэтому днем было насыщенное солнце. Воздушные массы перемещались с юга, поэтому и ночи были тоже теплыми – около 15-20 градусов. Теперь антициклон отходит на восток, уже сегодня в Москве много облаков, температура опустилась до 25-27 градусов. Постепенно температурный фон будет меняться. Завтра еще тоже 25-27 градусов, теплые ночи», - рассказал он.

По предварительным прогнозам, средняя температура этим летом будет около или чуть выше нормы.

«Летний сезон в воскресенье начинается с температуры, которая на четыре-пять градусов ниже, чем в конце весны. Парадоксальная такая ситуация. В ночь на воскресенье будет уже 9-14 градусов, такой ночная температура и останется до конца следующей недели. Днем будет 21-23 градуса, далее 19-24. Это все равно на один градус выше нормы. Предварительный прогноз говорит, что средняя температура этим летом будет около или чуть выше нормы, но нельзя предсказать точно», - заключил собеседник НСН.

Москвичей ждет солнечная погода и температура в 23-28 градусов вплоть до конца мая, в июне немного похолодает, заявил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

