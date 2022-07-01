«Входной билет» для туристов будет введен в Венеции с 2023 года
Туристы для посещения Венеции должны будут покупать «входной билет», который является альтернативой туристическому налогу, с января следующего года. Об этом сообщает ТАСС.
Цена билета будет составлять от 3 до 10 евро и будет зависеть от времени года, в которое осуществляется поездка. Отмечается, что билет должны будут приобретать только те туристы, которые не остаются в городе на ночь.
Для покупки билета нужно будет регистрироваться на онлайн-платформе, которая будет доступна к конце текущего года. Билет будет выдаваться в формате QR-кода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- «Входной билет» для туристов будет введен в Венеции с 2023 года
- Глава МИД Финляндии заявил о «железной стене» между РФ и другими странами
- СМИ: Четыре человека погибли при крушении самолета в Аргентине
- «Аэрофлот» возобновил прямые перелеты из Нальчика в Москву
- В Европе снова вырос уровень заболеваемости COVID-19
- США выделят еще $820 млн на помощь Украине
- В Universal Pictures заявили о прекращении работы в России
- Опрос: 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
- В Подмосковье 20 человек эвакуированы из-за пожара в гостиничном комплексе
- В России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru