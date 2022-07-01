«Входной билет» для туристов будет введен в Венеции с 2023 года

Туристы для посещения Венеции должны будут покупать «входной билет», который является альтернативой туристическому налогу, с января следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

Цена билета будет составлять от 3 до 10 евро и будет зависеть от времени года, в которое осуществляется поездка. Отмечается, что билет должны будут приобретать только те туристы, которые не остаются в городе на ночь.

Для покупки билета нужно будет регистрироваться на онлайн-платформе, которая будет доступна к конце текущего года. Билет будет выдаваться в формате QR-кода.

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ФОТО: Flickr.com
ТЕГИ:ТуристыВенеция
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