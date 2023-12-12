В Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию два жилых дома

В столичном районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что один из домов находится на Самаркандском бульваре, 15/1, другой – в Ферганском проезде, 14/1.

В здании на Самаркандском бульваре всего 144 квартиры с улучшенной отделкой, из них три оборудованы для маломобильных жильцов. Первые этажи нежилые и предусмотрены для офисов и технических помещений для обслуживания домов.

Новостройка в Ферганском проезде также состоит из одной секции с подземной автостоянкой. В нем 183 квартиры с улучшенной отделкой, три из которых также оборудованы для маломобильных жильцов.

Первые этажи домов – нежилые, там будут размещены офисы и технические помещения для обслуживания зданий. Здания оснащены современным лифтами, системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

