В Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию два жилых дома
В столичном районе Выхино-Жулебино ввели в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он уточнил, что один из домов находится на Самаркандском бульваре, 15/1, другой – в Ферганском проезде, 14/1.
В здании на Самаркандском бульваре всего 144 квартиры с улучшенной отделкой, из них три оборудованы для маломобильных жильцов. Первые этажи нежилые и предусмотрены для офисов и технических помещений для обслуживания домов.
Новостройка в Ферганском проезде также состоит из одной секции с подземной автостоянкой. В нем 183 квартиры с улучшенной отделкой, три из которых также оборудованы для маломобильных жильцов.
Первые этажи домов – нежилые, там будут размещены офисы и технические помещения для обслуживания зданий. Здания оснащены современным лифтами, системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru