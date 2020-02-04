В возрасте 89 лет умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

Ученый, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин умер в Москве. Ему было 89 лет. Как сообщает РЕН ТВ, он скончался в своей квартире в центре столицы.

Теодор Шанин родился в 1930 году в Польше. МВШСЭН он основал в 1995 году, став ее первым ректором. С 2007 года Шанин — президент университета.

Ученый внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию, социологию знания, пишут «Известия». Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Шанин удостоен многочисленных наград.

Преподавал в Манчестерском университете, являлся научным сотрудником Оксфордского университета.



