В Тверской области возобновят медпомощь ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Тверской области возобновят работу отделения по оказанию медпомощи ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на встрече с членами Тверской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль». Уточняется, что встреча состоялась в честь 33-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

В рамках встречи ликвидаторы аварии в Чернобыле обратились с просьбой оказать помощь в возобновлении работы отделения профпатологии в Тверской областной клинической больнице. Специализированное лечение в медицинском учреждении оказывалось им до прошлого года вне очереди.

На сегодняшний день, при поликлинике ОКБ без предварительной записи работает врач-терапевт. Он ведет прием граждан, которые подверглись воздействию радиации, а также обеспечивает консультации профильных специалистов в короткие сроки. Уточняется, что стационарное лечение сейчас осуществляется в отделении ветеранов войны, однако гражданам приходится ждать какое-то время.

«Мы восстановим работу этого отделения, такая возможность у нас есть. В двухнедельный срок поручаю Министерству здравоохранения подготовить предложения по решению этого вопроса», - подчеркнул Игорь Руденя.

Также в ходе встречи была поднята тема содержания шести памятников в регионе, которые посвящены чернобыльским событиям. Руденя отметил, что они будут переданы на баланс муниципалитетов, все объекты включат в единый реестр, который в настоящий момент формируется в Тверской области.

