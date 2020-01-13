В Тропарево-Никулине открылась детская поликлиника

Новый филиал детской поликлиники № 131 открылся в столичном районе Тропарево-Никулино. Шестиэтажное здание возведено на улице Академика Анохина на месте снесенной нежилой постройки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поликлиника рассчитана на более чем 500 посещений в смену. В здании есть комнаты отдыха для врачей и медсестер, а также зоны ожидания для пациентов и игровые зоны для детей. Предусмотрены лифты и санузлы на каждом этаже.

Для пациентов будут доступны, в частности, помещения ингаляционной терапии и электросветолечения, физиотерапии и массажа. В поликлинике также открыт зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии, что позволит комплексно лечить заболевания опорно-двигательного аппарата.

По словам главного врача поликлиники № 131 Элины Зайцевой, появление филиала важно для жителей Тропарева-Никулина – растущего района, где появляется много молодых семей.

