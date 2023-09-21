В столичном заказнике «Долина реки Сетунь» прошла акция по высадке деревьев

Москва продолжает реализовывать разнообразные акции и мероприятия в рамках программ городского озеленения. Накануне Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Всероссийское общество охраны природы совместно с группой компаний «Дело» высадили деревья у Мосфильмовского пруда в природном заказнике «Долина реки Сетунь». Мероприятие приурочено к 30-летию компании, в рамках которого экологические акции проходят не только в Москве, но и в других городах.

Отмечается, что экологическая деятельность направлена на развитие особо охраняемых природных территорий по всей стране. Участники мероприятий стремятся внести собственный вклад в сохранение окружающей среды.

Исполняющий обязанности главы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заметил, что Москву можно по праву считать одним из самых озелененных мегаполисов. Так, почти 50% площади города занимают природные территории, а процесс озеленения влияет не только на облик столицы, ее экологическое состояние, но и позитивно сказывается на здоровье жителей.

На сегодняшний день Москва может похвастаться 148 особо охраняемыми природными территориями. На зеленых участках растут редкие растения, которые даже числятся в столичной Красной книге, поэтому им и уделяется особое внимание.

Прошедшую акцию оценил исполнительный директор ВООП Андрей Шаповалов.

«Хорошая и нужная акция, отличный старт марафона добрых дел Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы. Такие акции у нас проводятся регулярно, их количество будет только увеличиваться», – пообещал он.

Вице-президент ГК «Дело» Елена Свирина отметила, что в компании большое внимание уделяется экологии во всех регионах присутствия.

«Мы последовательно реализуем программу снижения влияния деятельности Группы на окружающую среду. Наши терминалы активно используют энергию из возобновляемых источников, мы приобретаем сертификаты зеленой электроэнергии и продолжаем развивать это направление», - рассказала она.

Город продолжает развивать программы по озеленению, среди которых «Моя улица», «Миллион деревьев», «Наше дерево». Власти столицы нацелены на то, чтобы соблюдать баланс между природой и городской средой.

Например, в рамках программы «Моя улица» благоустраиваются районы города, жители получают парки, необходимые площадки для детей и спорта и многое другое. А акция «Миллион деревьев» стартовала в столице в 2013 году, цель простая – украсить зеленью дворы домов, а также территории социальных учреждений. А с 2019 года москвичи имеют возможность бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка в рамках программы «Наше дерево». Таким образом, семья получает памятный подарок в такой важный день, а город – еще одно дерево, которое является символом жизни.

