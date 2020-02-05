В Симферополе с 10 февраля отменят ограничения на подачу воды
Власти Симферополя с 10 февраля отменят ранее введенные ограничения на подачу воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.
По информации Гоцанюка, за прошлую ночь приток в водохранилища города составил 732 тысячи кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем за весь январь. Премьер-министр отметил, что в связи с этим отпала необходимость ограничений при подаче воды, однако, по его словам, эта мера может быть применена в случае такой необходимости.
Ранее администрация города ввела график для подачи воды из-за недостатка осадков в последние несколько месяцев.
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