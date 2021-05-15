В РПЦ высказались об опытах по скрещиванию людей и животных

«Любые опыты по скрещиванию человеческого биоматериала и биоматериала животных имеют определённую этическую подоплеку и не всегда они допустимы с нравственной точки зрения. Потому что, к сожалению, они могут иметь и обратный эффект: они могут привести к тому, что в обозримом или далеком будущем будут создаваться гибриды человека и животного для каких-то конкретных целей - например, чтобы улучшать здоровье людей. И подобного рода опыты с точки зрения церкви недопустимы, поэтому здесь всегда вопрос: где и на чем остановится наука», - пояснил митрополит позицию РПЦ в эфире телеканала «Россия 24».

Также священнослужитель назвал условие, при котором РПЦ не будет противиться подобной работе ученых.

«Если основополагающие (нравственные) принципы не будут нарушены, тогда церковь не будет возражать против таких опытов», - отметил митрополит Иларион.

Напомним, в апреле журнал Cell опубликовал результаты исследования американских, испанских и китайских биологов, которые смогли создать гибридные эмбрионы человека и макаки. На их основе ученые изучают стадии раннего развития человека, проводят скрининг воздействия различных лекарств. В будущем подобные опыты могут привести к созданию трансплантируемых клеток, тканей и органов.

