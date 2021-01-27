В РПЦ раскритиковали несанкционированные акции 23 января
В Русской православной церкви (РПЦ) впервые прокомментировали несанкционированные акции 23 января.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Крупнейшая из акций состоялась в столице, по данным правоохранителей, в ней приняли участие около 4 тысяч человек. В ходе мероприятия около тысячи человек были задержаны, в отношении митингующих возбуждён ряд уголовных дел.
Как заявил председатель Учебного комитета РПЦ, член Высшего церковного совета РПЦ протоиерей Максим Козлов в эфире канала «Спас», акция продемонстрировала иллюзорность «монолитности российского общества». Протоиерей считает, что события были спровоцированы сложной обстановкой в обществе, в том числе, пандемией COVID-19.
Также Козлов отметил, что часть россиян недовольна «нынешним общественно-политическим климатом», и протест был призван выразить внутреннее ощущение, что «всё не так».
По мнению протоиерея, в стране нет «положительной общенациональной идеологии» и «внятного позитивного проекта». Вместе с тем, многие россияне не могут примириться с изоляцией РФ на фоне непростой внешнеполитической ситуации.
«Ну как так, великая страна с великой культурой, с большими достижениями? Вот это ощущение, может быть, трудно формулируемое — отсутствие внятного позитива, оно же молодыми людьми отчётливее переживается», — отметил Козлов.
Протоиерей также призвал не пренебрегать «миром и благополучием людей здесь и сейчас» и не допускать ненависти к не разделяющим определённые общественно-политические взгляды.
Комментируя дальнейшее развитие ситуации с акциями протеста, Козлов выразил надежду, что в стране пока не достигнута черта, после которой мирное развитие внутринационального диалога было бы невозможно.
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