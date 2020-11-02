В Россию поступила французская вакцина от гриппа

Французская вакцина от гриппа «Ваксигрип» появилась в гражданском обороте в России и доступна в Москве, передает «Интерфакс».

Она доступна в медцентрах и аптеках.

Ранее в понедельник в российском Минздраве сообщили, что прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек, почти 14 миллионов из них - дети. Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.

В конце октября стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа. А первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации президент России Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

Как сообщали ранее argumenti.ru, футболист Диего Марадона заявил, что верит в российскую вакцину от коронавируса.

Как сообщали «Невские новости» ранее, ученые нашли способ выявить коронавирус с помощью фитнес-браслета.

