В Россию поступила французская вакцина от гриппа
Французская вакцина от гриппа «Ваксигрип» появилась в гражданском обороте в России и доступна в Москве, передает «Интерфакс».
Она доступна в медцентрах и аптеках.
Ранее в понедельник в российском Минздраве сообщили, что прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек, почти 14 миллионов из них - дети. Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.
В конце октября стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа. А первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации президент России Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.
Как сообщали ранее argumenti.ru, футболист Диего Марадона заявил, что верит в российскую вакцину от коронавируса.
Как сообщали «Невские новости» ранее, ученые нашли способ выявить коронавирус с помощью фитнес-браслета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru