В России снизилось количество крупных ДТП с пассажирским транспортом
Количество ДТП с участием пассажирского транспорта страхователей «Ингосстрах» пошло на снижение за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Также уменьшилось количество крупных выплат по сложным ДТП с большим количеством пострадавших пассажиров», - отметил начальник управления урегулирования убытков страхования специальных рисков «Ингосстрах» Алексей Касатиков.
Отмечается, что общая сумма выплат в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) составила более 126,5 млн рублей. Такой объем сопоставим с выплатами за аналогичный период 2020 года.
По словам Касатикова, с начала 2021 года было получено 545 заявлений о выплате возмещения. За 9 месяцев 2021 года было заявлено о трех событиях, по которым выплаты превышали 4 млн рублей, за аналогичный период 2020 года таких выплат было шесть.Кроме того, в 2021 году средняя выплата по претензии увеличилась и составила 232 115 рублей, в 2020 году такая выплата составляла 197 604 рублей.
Так, общая сумма выплат «Ингосстрах» по итогам 9 месяцев 2021 года в рамках ОСГОП составила более 126,5 млн рублей. В аналогичный период прошлого года выплаты составили 129,8 млн рублей.
Крупнейшие выплаты «Ингосстраха» за 9 месяцев 2021 года в рамках ОСГОП были произведены в связи с участием рейсовых автобусов в ДТП в Ивановской и Курганской областях.
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