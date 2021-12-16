В России разработали стандарт машино-мест для премиальных авто

Sminex выяснила площадь комфортных машино-мест для подземного паркинга элитных жилых проектов. Об этом рассказали в компании.

По данным исследования, комфортная ширина парковочного места составила от 2,8 до 3,4 метров, а длина - от 5,3 до 6,2 метров.

«Мы оцифровали 14 популярных моделей современных автомобилей. Открывали им двери и багажник, чтобы определить по-настоящему комфортные размеры машино-мест различных типов. Теперь любой покупатель в наших домах может выбрать идеальную парковку именно для своего автомобиля в зависимости от модели», - добавил директор департамента разработки продукта Sminex Александр Лагутов.

Для расчета высоты машино-места специалисты учли наибольшую амплитуду полного открытия багажника. По стандарту, минимальная величина до расположенных под потолком коммуникаций составляет 2,4 метра. В компании учли и габариты самых широких автомобилей. В связи с этим, ширина проездов на паркинге, по словам ее представителей, должна достигать 6 метров.

При этом конфигурация колонн на парковке, исключающая широкие выступы у основания на уровне пола, способствует комфортному выезду с парковочных машино-мест без причинения вреда дверям и колесным дискам. Дополнительным элементом безопасности стала специальная защита от царапин на стенах и колоннах, предотвращающая повреждения автомобилей.

Компания Sminex c 2007 года занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве. За это время ею было реализовано 16 проектов площадью 520 тысяч квадратных метров.