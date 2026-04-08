В Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов

Выявление очага сальмонеллёзной инфекции стало причиной закрытия частных детских садов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что были закрыты 47 частных дошкольных образовательных учреждений «в связи с выявленными грубыми нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства».

«Меры приняты в целях «недопущения распространения инфекции среди воспитанников и сотрудников учреждений группы компаний «Эрудит», - говорится в сообщении.

Ранее в Улан-Удэ от острой кишечной инфекции пострадали 49 человек, у 11 из них был выявлен сальмонеллёз, пишут «Известия».

