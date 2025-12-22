В России почти 12 млн человек прошли репродуктивную диспансеризацию

Репродуктивную диспансеризацию прошли около 12 млн россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Ее [репродуктивную диспансеризацию] прошли почти 12 миллионов мужчин и женщин», - указала зампред правительства.

По словам Голиковой, по итогам этих мероприятий у 12 тысяч женщин наступила беременность.

Ранее первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что благодаря работе национального проекта в сфере здравоохранения в России в 2019-2024 годах женское бесплодие снизилось на 9%, мужское - на 25%, напоминает РЕН ТВ.

