В России могут ввести новые ограничения на использование электросамокатов

В России предложили ограничить использование самокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии с этим средством передвижения. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, копии обращений в соответствующие ведомства есть в распоряжении RT. При этом в экспертном сообществе указывают на необходимость самим прокатным сервисам заниматься этим вопросом.

По словам Петрова, участие в одном ДТП должно наложить мораторий на использование любого шеринга на срок до полугода, а повторное провоцирование и участие в инциденте – запрет на использование сервиса до пяти лет.

Ранее в Госдуме заявили, что знают, как решить проблему электросамокатов.


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ФОТО: pixabay.com
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