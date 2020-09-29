В России предложили штрафовать водителей за несезонную резину

В российском МВД разработали поправки к Правилам дорожного движения, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Как сообщает РИА "Новости", изменения позволят наказывать водителей по статье 12.5 КоАП минимум на 500 рублей.



В документе, который опубликован на портале правовой информации, перечислены неисправности и условия, запрещающие эксплуатацию транспортных средств. Это, например, установка зимних шин летом и наоборот, летней резины - зимой. Кроме этого, наказывать предлагают за установку шипованных шин только на одну ось.



Также к нарушениям отнесли нештатные ксеноновые лампы, отключение штатного очистителя фар, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления и самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя.



До 16 октября проект поправок находится на стадии публичного обсуждения. Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года.