«Фонд защиты детей» создадут в России по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создадут «Фонд защиты детей». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что фонд создаётся «в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей», а также для создания условий, «способствующих их всестороннему развитию и воспитанию».

Учредителем общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» от имени РФ является министерство просвещения. Также в состав учредителей войдут общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский Фонд» и союз общественных фондов «Международная Ассоциация детских фондов».

Кроме этого в документе говорится, что правительство РФ должно обеспечить передачу фонду комплекса зданий в Армянском переулке в Москве, а также предусмотреть выделение средств на создание и деятельность организации.