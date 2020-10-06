«Фонд защиты детей» создадут в России по указу Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создадут «Фонд защиты детей». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте указа отмечается, что фонд создаётся «в целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей», а также для создания условий, «способствующих их всестороннему развитию и воспитанию».
Учредителем общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» от имени РФ является министерство просвещения. Также в состав учредителей войдут общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский Фонд» и союз общественных фондов «Международная Ассоциация детских фондов».
Кроме этого в документе говорится, что правительство РФ должно обеспечить передачу фонду комплекса зданий в Армянском переулке в Москве, а также предусмотреть выделение средств на создание и деятельность организации.
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