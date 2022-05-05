В рекреационных центрах «Битцевского леса» появятся четыре скейт-парка и два памп-трека

На территориях четырех создаваемых рекреационных центров в «Битцевском лесу» обустроят четыре скейт-парка и два памп-трека. Рекреационные центры будут созданы в буферной зоне – на окраине парка между границей леса и жилой застройкой. Их наполнят инфраструктурой, рассчитанной на отдых жителей близлежащих районов, которые смогут провести досуг с максимальной пользой для себя, не заходя в лес. В результате снизится антропогенная нагрузка на центральную часть «Битцевского леса».

Скейт-парки и памп-треки будут созданы под Севастопольским путепроводом, рядом с детским парком на Сумском проезде, около станции метро «Улица Академика Янгеля» и на улице Айвазовского. Все они появятся на месте гаражно-строительных кооперативов. «Преграждающие горожанам путь гаражи уберут, а эти территории вновь станут общими и доступными для всех», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

В рекреационном центре под Севастопольским путепроводом в районе Ясенево в этом году планируется создать скейт-парк площадью 495 квадратных метров. Он рассчитан на самых юных райдеров, а опытные спортсмены смогут отточить свои навыки.

В спортивном кластере рядом с детским парком на Сумском проезде для жителей района Чертаново Северное предполагается организовать скейт-парк площадью 2400 кв. м и памп-трек – 1700 «квадратов». На территории рекреационного центра «Зеленый бульвар» района Чертаново Южное около станции метро «Улица Академика Янгеля» создадут скейт-парк и памп-трек площадью 2500 кв. м.и 1480 кв. м. Площадки будут многофункциональными, они рассчитаны на любой уровень подготовки катающихся. Здесь можно будет заняться скейтбордингом, покататься на роликах, велосипедах и самокатах.

«Также в районе Ясенево в рекреационном центре «Двор в лесу» будет обустроен скейт-парк площадью 2400 кв. м. На этой площадке можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса — в олимпийских дисциплинах «Парк» и «Стрит»», — отметил Мельников.

Новые площадки уровня позволят райдерам повышать свои спортивные навыки.