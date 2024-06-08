В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

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По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) жалобы на сбой в основном поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Липецка, Ижевска, Таганрога и Кисловодска. Пользователи из Европы также отмечают проблемы с доступом в приложение мессенджера.

Сбой произошел около половины десятого вечера по московскому времени.

Последний сбой в работе мессенджера наблюдался в конце мая, а до этого - в начале апреля, напоминает «Радиоточка НСН». В мае о сбое сообщили как минимум 1600 пользователей, а в апреле на работу мессенджера поступило не менее 1,4 тысячи жалоб.

