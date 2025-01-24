В работе «Мегафона» произошел сбой
Сбой зафиксирован в работе оператора связи «Мегафон», следует из данных портала «Сбой.рф».
«На основе обращений и отчетов посетителей... наблюдаются проблемы или сбой», — отмечает сервис.
Портал зарегистрировал более 4,6 тысячи жалоб на работу оператора. Пользователи сообщают о неполадках с мобильным интернетом.
Больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Новосибирской областях, Краснодарском крае.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор, ведомство выявило сбой на инфраструктуре «Мегафона», специалисты оператора устранили его в кратчайшие сроки.
Ранее по всему миру произошел масштабный сбой в работе сервиса ChatGPT, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru