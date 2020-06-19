В программе «Миллион призов» участвуют почти 80 столичных компаний

Столичные власти расширяют список партнёров программы «Миллион призов», в рамках которой участники голосования по поправкам в Конституцию РФ получат сертификаты с правом обмена на бонусы, скидки и городские поощрения. Как сообщается на сайте мэра Москвы, к программе присоединились уже почти 80 компаний, среди которых «Леонардо», «Азбука вкуса», «Детский мир», «Кофе хауз», «Самсон фарма» и другие.

Программу «Миллион призов» запустят в ближайшие дни на базе проекта «Активный гражданин». Сертификаты с уникальными номерами по ней будут выдавать в дни голосования — с 25 июня по 1 июля: предпочитающим офлайн-способ — при голосовании, для голосующих онлайн — автоматически на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Каждый день в 22:00 компьютер методом случайного отбора будет определять победителей. Им придут SMS с результатами розыгрыша и уникальным кодом, который нужно будет активировать на странице программы «Миллион призов». Победителям будут доступны специальные баллы, которые им предстоит обменять на поощрения с 26 июня до 31 декабря.

Как отмечают организаторы программы, предусмотрено два миллиона призов номиналом от тысячи до четырёх тысяч баллов, каждый бал приравнивается к одному рублю. Их можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторан и кафе, участвующих в акции.

