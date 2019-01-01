Тигры прогулялись по оживленной трассе в Приморье

Три молодых тигра вышли на оживленную трассу в одном из районов Приморского края. Как сообщает корреспондент НСН, на видео их сняли проезжающие мимо автолюбители.

На видео отчетливо видно, что три особи краснокнижного полосатого зверя еще не совсем сформировавшиеся повзрослевшие тигрята. Тигры-подростки ведут себя уверенно и не боятся проезжающие мимо автомобили.

По мнению экологов, появление тигров на оживленных трассах Приморья стало, практически, традицией. Они напомнили, что в прошлом году произошел подобный случай, тогда тигр спокойно разгуливал по переполненной автомобилями трассе Владивосток-Артем. Еще один полосатый хищник был замечен в районе бухты Муравьиная - излюбленного места отдыха жителей города Артема.

Пока неизвестно, по какой причине тигры-подростки гуляли одни, и где находилась в это время их мать. Возможно, она охотилась поблизости.

