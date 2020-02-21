В пресс-центре НСН обсуждают подготовку к Масленице и Великому посту

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Масленица здорового человека: Как не отравиться блинами и подготовиться к Великому посту?»

В ней участвуют сопредседатель Союза Потребителей «Росконтроль» Александр Борисов и врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

На пресс-конференции будет представлено исследование о безопасности традиционных масленичных продуктов. Эксперты также расскажут, безопасно ли покупать готовые блины, какие из начинок – самые вредные, как сбалансировать рацион на Масленицу и подготовить организм в Великому посту.

