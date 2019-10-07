В Тверской области определились с дорожными работами

Состоялось совещание правительства Тверской области, на котором региональные власти обсудили план ремонтных работ на дорогах области, намеченный на 2020-2022 годы.

Как рассказал губернатор области Игорь Руденя, в программу, рассчитанную на три года, войдут ключевые туристические направления, а также те дороги, которые постоянно используются социальными службами. Кроме того, в приоритете будут пути ко всем крупным инвестиционным объектам, которые планируется ввести в ближайшие годы на территории Тверской области.

Всего в области планируется отремонтировать более 60 дорог регионального значения. Напомним, в 2019 году уже привели в порядок 104 километра региональных дорог.



