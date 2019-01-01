В Подмосковье обнаружили голубого ежа

В Подмосковном городе Хотьково местные жители обнаружили ежа с необычным цветом игл. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», он был замечен в парке Победы. Очевидцы предположили, что еж мог стать жертвой хулиганов, которые выкрасили его иглы в голубой цвет.

Сообщается, что дикое животное, к счастью, не получило травм. При встрече с людьми еж поспешил ретироваться. В настоящий момент местные жители горячо обсуждают «голубого ежа» в социальных сетях и строят планы по поимке хулиганов.