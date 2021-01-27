В Петербурге 27 января отметят 77-ю годовщину снятия блокады
Мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда пройдут в Санкт-Петербурге 27 января на мемориалах, концертных площадках и в музеях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.
Праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который называют "традиционным", будет транслироваться онлайн. При этом часть празднований пройдет очно при соблюдении необходимых противоэпидемических требований.
Всего пресс-служба Петербурга анонсировала 25 праздничных событий. Это концерты, выставки, молодежные акции. Однако будут проведены и траурные церемонии, такие как возложения цветов на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы и у Триумфальной арки в Красном Селе.
Агентство передает, что будет проведена поэтическая акция в сквере имени Ольги Берггольц на набережной Черной речки. Участники акции "Свеча памяти" прочитают стихи, написанные во время блокады, и зажгут свечи в честь погибших защитников и жителей города.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Законопроект о ратификации СНВ-3 рассмотрит Госдума
- Путин и Байден договорились «постоянно общаться»
- Байден в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке суверенитета Украины
- Путин поздравил Байдена со вступлением в должность президента США
- Володин заявил, что силовику, ударившему на митинге женщину, мешали исполнять обязанности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru