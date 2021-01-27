В Петербурге 27 января отметят 77-ю годовщину снятия блокады

Мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда пройдут в Санкт-Петербурге 27 января на мемориалах, концертных площадках и в музеях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

Праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который называют "традиционным", будет транслироваться онлайн. При этом часть празднований пройдет очно при соблюдении необходимых противоэпидемических требований.

Всего пресс-служба Петербурга анонсировала 25 праздничных событий. Это концерты, выставки, молодежные акции. Однако будут проведены и траурные церемонии, такие как возложения цветов на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы и у Триумфальной арки в Красном Селе.

Агентство передает, что будет проведена поэтическая акция в сквере имени Ольги Берггольц на набережной Черной речки. Участники акции "Свеча памяти" прочитают стихи, написанные во время блокады, и зажгут свечи в честь погибших защитников и жителей города.

