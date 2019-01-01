В небе над Электросталью появились загадочные летающие объекты
Жителей Электростали стали свидетелями необычного явления. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в ночь на 13 мая на окраине города были замечены неопознанные летающие объекты. По словам очевидцев, они перемещались бесшумно, а издали напоминали светлячков, но более крупного размера.
После удалось установить, что под видом НЛО в ночном небе летали чайки. Пернатые облюбовали заболоченное место рядом с крупным тепличным комплексом, где выращиваются огурцы и помидоры. Свет от теплиц, судя по всему, и привлек пернатых. Лучи отражаются от их белого оперения, поэтому издалека чайки становятся похожими на белые шары.
Между тем,как напоминает НСН, для певицы Кати Лель встреча с представителями внеземной цивилизации обернулась убытками. Она лишилась зубов во время контакта, как она считает, с НЛО. Об этом певица рассказал в эфире НСН. Как подтвердила артистка, всё произошло ещё 28 лет назад в её родном доме в Нальчике.
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