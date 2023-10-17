В Можайском районе Москвы выставили на торги 17 машино-мест

Столичные власти приглашают к участию в открытых аукционах по продаже 17 машино-мест в подземном паркинге в районе Можайский, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Сейчас на аукционы выставлено 17 таких объектов. Их площадь варьируется от 13,5 до 18 квадратных метров. Их стоимость определится по итогам торгов, которые пройдут 30 октября», - сказал он.

Паркинг находится по адресу улица Кубинка, дом 18/2.

Заявки принимаются до 25 октября. Для участия в аукционах требуются регистрация на «Росэлторге» и усиленная квалифицированная электронная подпись.



