В Москве стартовало тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра

Тестовое голосование в рамках подготовки к выборам мэра Москвы стартовало на сайте mos.ru.

Участники голосования ответят на вопрос «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?». Возможные варианты ответа – бесплатная парковка, пешеходная зона на улице в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы в парках для дошкольников и школьников, бесплатное посещение столичных музеев.

Тестирование проходит 25 августа с 8:00 до 14:00, участвовать могут граждане РФ от 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru. Тестовое голосование также проходит на избирательных участках.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев пригласил горожан принять участие в тестовом голосовании, которое поможет проверить готовность системы к работе на выборах мэра столицы 8 – 10 сентября.

«Наши члены Общественного штаба по наблюдению за выборами посетят несколько участков и лично проверят, как идет голосование», — подчеркнул Ковалев.

