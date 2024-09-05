В Москве школьников научат соблюдать правила безопасного вождения самокатов

Как уточнили в пресс-службе, за год обучение пройдут более 100 тысяч школьников.

«В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года», - добавили в департаменте.

Курс рассчитан на учащихся 8-х классов общеобразовательных школ.

Ранее в Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

