В Москве школьников научат соблюдать правила безопасного вождения самокатов
В Москве учащиеся школ начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, заявили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, сообщает «Интерфакс».
Как уточнили в пресс-службе, за год обучение пройдут более 100 тысяч школьников.
«В программе – теория и практика, старт запланирован на середину осени и продлится в течение всего учебного года», - добавили в департаменте.
Курс рассчитан на учащихся 8-х классов общеобразовательных школ.
Ранее в Москве временно ввели ограничение на скорость электросамокатов до 20 км/час, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru