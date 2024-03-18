В Москве провели заключительный розыгрыш «Миллиона призов» среди голосовавших электронно

Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» завершился в Москве, его участниками стали поучаствовавшие в дистанционном электронном голосовании 16-17 марта. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

В третьем розыгрыше одержали победу свыше 350 тысяч человек. Они получат от 1 до 5 тысяч баллов, каждый из которых равен 1 рублю, и смогут потратить выигрыш в магазинах, ресторанах, музеях и театрах либо перевести в благотворительный фонд. Всего по итогам трех розыгрышей победителями стали более 2,6 млн человек.

Избирателей, поучаствовавших в ДЭГ впервые, ожидает гарантированный приз – тысяча баллов. Кроме того, такую же сумму получат москвичи старше 60 лет, они смогут потратить баллы в любой из аптек-партнеров акции. Также участникам электронного голосования в возрасте до 25 лет начислят по 500 баллов, которыми можно оплатить подписки партнерских онлайн-сервисов.

Специальные розыгрыши прошли в Москве среди супружеских пар и родителей с детьми. Оба проголосовавших онлайн супруга получат шанс выиграть 15-100 тысяч баллов. При этом родители и опекуны несовершеннолетних детей могут выиграть семейный билет в парк развлечений.

