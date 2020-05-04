В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
В Москве с вечера 4 мая объявили экстренное предупреждение из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк МЧС.
Отмечается, что, согласно метеорологам, в столице до 9 утра 5 мая ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра до 17 м/с.
Водителям рекомендуется соблюдать ограничения по скорости на дорогах и дистанцию. Также в условиях сильного ветра МЧС призывают граждан не проходить под шаткими конструкциями, а также не прятаться от дождя под деревьями.
Напомним, в Москве до 11 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru