В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды

В Москве с вечера 4 мая объявили экстренное предупреждение из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк МЧС.

Отмечается, что, согласно метеорологам, в столице до 9 утра 5 мая ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра до 17 м/с.

Водителям рекомендуется соблюдать ограничения по скорости на дорогах и дистанцию. Также в условиях сильного ветра МЧС призывают граждан не проходить под шаткими конструкциями, а также не прятаться от дождя под деревьями.

Напомним, в Москве до 11 мая действует режим самоизоляции из-за коронавируса.

